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وُصف بالتاريخي.. برلين تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا

قررت برلين تجاوز كثير من القيود التي كانت تفرضها على نفسها، وتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا؛ في حدث وُصف بالتاريخي في ألمانيا وأوروبا>