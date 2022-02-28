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وُصف بالتاريخي.. برلين تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا

قررت برلين تجاوز كثير من القيود التي كانت تفرضها على نفسها، وتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا؛ في حدث وُصف بالتاريخي في ألمانيا وأوروبا>
27/2/2022