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كاميرا الجزيرة ترصد المشهد في العاصمة الأوكرانية كييف

يرصد مراسل الجزيرة المشهد في كييف، حيث تسعى عائلات أوكرانية عدة للخروج من العاصمة كييف، والتوجه غربا صوب الحدود الغربية للبلاد.
28/2/2022