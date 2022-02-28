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كاميرا الجزيرة ترصد المشهد في العاصمة الأوكرانية كييف

يرصد مراسل الجزيرة المشهد في كييف، حيث تسعى عائلات أوكرانية عدة للخروج من العاصمة كييف، والتوجه غربا صوب الحدود الغربية للبلاد.