مدة الفيديو 00 minutes 52 seconds

دول أوروبية تغلق المجال الجوي أمام الطائرات الروسية

عرض يتناول مزيدا من التفاصيل عن الدول الأوروبية التي أعلنت إغلاق مجالاتها الجوية أمام الطائرات الروسية، وطبيعة الرد الروسي على الإجراءات الأوروبية.
28/2/2022