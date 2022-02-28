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دول أوروبية تغلق المجال الجوي أمام الطائرات الروسية

عرض يتناول مزيدا من التفاصيل عن الدول الأوروبية التي أعلنت إغلاق مجالاتها الجوية أمام الطائرات الروسية، وطبيعة الرد الروسي على الإجراءات الأوروبية.