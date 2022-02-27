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الحصاد 2022/2/26

سلطت ليلى الشيخلي في ملفات الحصاد بتاريخ 2022/2/26، الضوء على تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا تحت العناوين التالية: – الروس يقتربون من كييف. – مساعدات عسكرية أميركية وأوروبية.