مدة الفيديو 01 minutes 38 seconds

أوكرانيون أميركيون يتظاهرون قرب البيت الأبيض دعما لأوكرانيا

تجمع أميركيون من أصل أوكراني ومتضامنون خارج أسوار البيت الأبيض للإعراب عن دعمهم لأوكرانيا في الحرب التي تشنها موسكو على كييف.
27/2/2022