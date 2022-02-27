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أوكرانيون أميركيون يتظاهرون قرب البيت الأبيض دعما لأوكرانيا

تجمع أميركيون من أصل أوكراني ومتضامنون خارج أسوار البيت الأبيض للإعراب عن دعمهم لأوكرانيا في الحرب التي تشنها موسكو على كييف.