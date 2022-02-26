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قوة الرد التابعة لحلف الناتو

قوة الرد التابعة لحلف الناتو هي قوة متعددة الجنسيات جاهزة للانتشار السريع والاستجابة للتحديات الأمنية العاجلة. نتعرف على التفاصيل في هذا التقرير.