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قوة الرد التابعة لحلف الناتو

قوة الرد التابعة لحلف الناتو هي قوة متعددة الجنسيات جاهزة للانتشار السريع والاستجابة للتحديات الأمنية العاجلة. نتعرف على التفاصيل في هذا التقرير.
26/2/2022