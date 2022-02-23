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وسط توتر مع الغرب.. اتفاقية طويلة الأمد بين روسيا والصين

نصت اتفاقية في مجال التعاون الأمني بين روسيا والصين قبل أسابيع على صداقة لا حدود لها وعلى عدم وجود مجالات محظورة للتعاون بين البلدين.