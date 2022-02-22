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نشرة الثامنة- نشرتكم (2022/2/21)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2022/2/21) حزن رواد منصات التواصل العربية على رحيل الفنان اللبناني سامي كلارك والذي غنى العديد من شارات أغاني الكرتون منذ ثمانينيات القرن الماضي.