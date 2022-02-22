مدة الفيديو 01 minutes 40 seconds 01:40

تأثير الأحوال الجوية على سير العمليات العسكرية

عوامل عدة قد تؤثر على خطط الجيوش قبل البدء بأي هجوم أو غزو، منها الظروف المناخية كونها تعوق حركة العمليات العسكرية والجنود والطيران والتدريب.