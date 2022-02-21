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نشرة الثامنة- نشرتكم (2022/2/20)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2022/2/20) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع خبر افتتاح إيران مطار في جزيرة طنب الكبرى المتنازع عليها مع الإمارات.