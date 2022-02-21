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مبادرات بيئية.. عيادة لعلاج الصقور في قطر

نتعرف في هذا التقرير على عيادة لعلاج الصقور في قطر، إذ تعد واحدة من أهم المبادرات البيئية التي تحافظ على هذا الطائر الجارح ذي المكانة العالية في التراث العربي.