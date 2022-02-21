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سحر الأماكن الطبيعية في سلطنة عمان

رحلة ممتعة نستكشف فيها معلما طبيعيا في سلطنة عمان، حيث تعد هَوْيَة نجم من اهم مناطق الجذب السياحي، وفيها يتعانق البحر مع الصحراء الممتدة والتشكيل الصخري المميز.
21/2/2022