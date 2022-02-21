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الحصاد 2022/2/20

سلط جلال شهدا في ملفات حصاد 2022/2/20 الضوء على: اجتماع طارئ في البيت الأبيض. تبادل القصف في دونباس. بدء إنتاج الطاقة من سد النهضة.