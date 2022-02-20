مدة الفيديو 02 minutes 24 seconds 02:24

برامج ترفيهية وتعليمية لكبار السن في غزة

بهدف تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لكبار السن، أطلقت جمعية رعاية كبار السن في قطاع غزة برامج تعليمية وحرفية ورياضية مختلفة لمئات المسنّين في غزة.