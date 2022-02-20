مدة الفيديو 56 minutes 32 seconds 56:32

الحصاد 2022/2/19

سلط عبد القادر عياض في ملفات الحصاد بتاريخ 2022/2/19، الضوء على: ترقب مسارات أزمة روسيا والغرب. أزمة روسيا والغرب ورسائل ميدانية. رسائل إيرانية وتحذيرات غربية.