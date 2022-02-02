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نشرة الثامنة- نشرتكم (2022/2/1)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2022/2/1) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الجدل الحاصل بين الفنان المصري محمد صبحي ورئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ.
1/2/2022