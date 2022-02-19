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نافذة من كييف (2022/2/19)

تابعت فدى باسيل في نافذة من كييف (2022/2/19) التطورات الميدانية في الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أكد الرئيس الأوكراني استعداد بلاده للحوار والدفاع عن نفسها.