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تبادل لإطلاق النار شرقي أوكرانيا

تبادل الجيش الأوكراني والانفصاليون الموالون لروسيا القصف المدفعي في إقليم دونباس شرقي البلاد، الانفصاليون اتهموا الجيش الأوكراني بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في دونباس.