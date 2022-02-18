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تبادل لإطلاق النار شرقي أوكرانيا

تبادل الجيش الأوكراني والانفصاليون الموالون لروسيا القصف المدفعي في إقليم دونباس شرقي البلاد، الانفصاليون اتهموا الجيش الأوكراني بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في دونباس.
18/2/2022