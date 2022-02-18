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الأملاك الروسية في المملكة المتحدة مهددة بالعقوبات

تثير الأملاك الروسية في المملكة المتحدة جدلاً بشأن جدية الحكومة البريطانية في فرض عقوبات على المصالح الروسية لردع موسكو عن اجتياح أوكرانيا.