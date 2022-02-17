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الحصاد 2022/2/16

سلطت إلسي أبي عاصي في ملف الحصاد بتاريخ (2022/2/16) الضوء على روسيا وأوكرانيا.. الأزمة بين تهدئة وتصعيد مسار فيينا واتفاق مرتقب جدل مسارات الحل في ليبيا اجتماعات بين طالبان ووفود غربية