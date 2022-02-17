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مدة الفيديو 54 minutes 12 seconds
54:12
الحصاد 2022/2/16
سلطت إلسي أبي عاصي في ملف الحصاد بتاريخ (2022/2/16) الضوء على روسيا وأوكرانيا.. الأزمة بين تهدئة وتصعيد مسار فيينا واتفاق مرتقب جدل مسارات الحل في ليبيا اجتماعات بين طالبان ووفود غربية
16/2/2022
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