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أزمة الغاز المنزلي تتفاقم في عدن وباقي المدن اليمنية

تشهد مدينة عدن وباقي محافظات اليمن نقصا شديدا في مادة الغاز المنزلي، وشددت الحكومة اليمنية على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة هذه الأزمة.