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روسيا تؤكد أن تحركات جيشها في محيط أوكرانيا لا تهدف للغزو

اكدت روسيا أن تحركات جيشها في محيط أوكرانيا لا تهدف للغزو، تشدد على ذلك بالإعلان عن سحب بعض القوات من المنطقتين الجنوبية والغربية.