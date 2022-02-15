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هل تلحق أوكرانيا بالقرم وجورجيا؟

لم تكن جدلية المحيط الروسي والخلاف بشأن تمدد حلف شمال الأطلسي (ناتو) جديدة، فقد نفذت موسكو غزوا ضد جورجيا عام 2008، كما احتلت في عام 2014 إقليم القرم التابع لأوكرانيا.