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البحر الأسود وأهميته الإستراتيجية لروسيا

يكتسي البحر الأسود أهمية إستراتيجية كبيرة لروسيا لأنه بوابتها نحو المياه الدافئة. كما أنه يشكل أهمية اقتصادية كبيرة لمرور نسبة كبيرة من تجارتها مع العالم عبره.