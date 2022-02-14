ما العقوبات المتوقعة على روسيا لو هاجمت أوكرانيا؟

تعتبر الطاقة واحدة من أكبر القطاعات التي يقوم عليها الاقتصاد الر وسي، وسيشكل وقف خط نورث ستريم 2 لإيصال الغاز إلى أوروبا ضربة قاسية للاقتصاد الروسي،