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بعد عامين من الإغلاقات.. عودة السياحة في المغرب

بعد عامين عصيبين عاشهما قطاع السياحة في المغرب بسبب تداعيات فيروس كورونا، تنفس العاملون في ذلك القطاع الصعداء، بعد قرار السلطات إعادة الرحلات الجوية.
14/2/2022