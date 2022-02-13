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كيف ستبدأ الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟

حشدت روسيا عشرات الآلاف من قواتها على 3 جبهات حدودية مع أوكرانيا، غير أن مصادر غربية توقعت أن يبدأ الهجوم الروسي من شرقي أوكرانيا، حيث تعتبر الخاصرة الأضعف للبلاد.