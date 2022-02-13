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قصة اللون الأرجواني الملكي

اللون الأرجواني المعروف بالأحمر الملكي هو لون عضوي كان استخراجه الأغلى منذ العصور القديمة، فهو صبغة مستخرجة من محار الموريكس الذي ينتج إفرازات ذات صبغة أرجوانية.
13/2/2022