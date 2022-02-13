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قصة اللون الأرجواني الملكي

اللون الأرجواني المعروف بالأحمر الملكي هو لون عضوي كان استخراجه الأغلى منذ العصور القديمة، فهو صبغة مستخرجة من محار الموريكس الذي ينتج إفرازات ذات صبغة أرجوانية.