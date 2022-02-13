تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
Navigation menu
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
اعرض المزيد
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
اعرض المزيد
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
play
البث الحي
اضغط هنا للبحث
search
مدة الفيديو 02 minutes 27 seconds
02:27
قصة اللون الأرجواني الملكي
اللون الأرجواني المعروف بالأحمر الملكي هو لون عضوي كان استخراجه الأغلى منذ العصور القديمة، فهو صبغة مستخرجة من محار الموريكس الذي ينتج إفرازات ذات صبغة أرجوانية.
13/2/2022
facebook
twitter
whatsapp