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الحصاد 2022/2/10

سلط جلال شهدا، في ملفات الحصاد بتاريخ 2022/2/10، الضوء على الملفات التالية: -أزمة الرئيس ومجلس القضاء -أوكرانيا وروسيا وحلفاؤهما -جدل الحكومة البديلة في ليبيا