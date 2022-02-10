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النشرة التفاعلية "نشرتكم" 2022/2/10

رصدت النشرة التفاعلية “نشرتكم” بتاريخ 2022/2/10 أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، ومن بينها تفاعل النشطاء الفلسطينيين وتضامنهم مع عرب الزيادنة في ال