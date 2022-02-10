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الحصاد 2022/2/9

سلطت خديحة بن قنة في ملفات حصاد (2022/2/9) الضوء على ملفات عدة: سعيّد يتراجع عن قرار الحل واشنطن وطهران ومسار فيينا أزمة أوكرانيا وآمال الدبلوماسية