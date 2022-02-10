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التحركات العسكرية داخل أوكرانيا وفي محيطها

تتهم القوى الغربية روسيا بالتخطيط لغزو جارتها أوكرانيا بينما تنفي موسكو ذلك، التقرير يستعرض التحركات العسكرية داخل أوكرانيا وفي محيطها.
10/2/2022