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التحركات العسكرية داخل أوكرانيا وفي محيطها

تتهم القوى الغربية روسيا بالتخطيط لغزو جارتها أوكرانيا بينما تنفي موسكو ذلك، التقرير يستعرض التحركات العسكرية داخل أوكرانيا وفي محيطها.