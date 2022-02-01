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نشرة الثامنة- نشرتكم (2022/1/31)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2022/1/31) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الهجوم الصاروخي الحوثي على الإمارات بالتزامن مع زيارة الرئيس الإسرائيلي.