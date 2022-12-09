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الحصاد (2022/12/8)

تابعت إلسي أبي عاصي في الحصاد (2022/12/8) المواضيع التالية: – أميركا وروسيا تتبادلان السجناء. – الشرطة الألمانية تداهم 150 موقعا جديدا. – قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل 5 فلسطينيين.
9/12/2022