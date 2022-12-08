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مسن مصري يمارس مهنة تصليح كرات القدم منذ 50 عاما

يعمل مصطفى محمود بمهارة في إصلاح كرات القدم ونفخها في متجره الصغير بمصر القديمة، وقال الرجل (68 عاما) إنه يقوم بهذا العمل منذ أكثر من 50 عاما.
8/12/2022