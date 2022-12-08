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لاعبة كرة سلة أميركية مقابل تاجر سلاح روسي.. ما القصة؟

بعد أشهر من الاتصالات السرية وبعيدا عن الإعلام نضجت صفقة تبادل لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر مقابل تاجر السلاح الروسي فيكتور بوت.