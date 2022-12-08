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مدة الفيديو 02 minutes 28 seconds
02:28
رحلة طلابية مثيرة من فرنسا لمتابعة مونديال قطر
زارت قطر مجموعة من التلاميذ من مدرستين من ضواحي باريس حيث تعيش أغلبية من أصول أجنبية، لمتابعة المونديال والتعرف على المجتمع القطري وموروثه الثقافي.
8/12/2022
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