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‫رحلة طلابية مثيرة من فرنسا لمتابعة مونديال قطر

زارت قطر مجموعة من التلاميذ من مدرستين من ضواحي باريس حيث تعيش أغلبية من أصول أجنبية، لمتابعة المونديال والتعرف على المجتمع القطري وموروثه الثقافي.