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الحصاد (2022/12/7)

تناول زين العابدين توفيق في “الحصاد” (2022/12/7) المواضيع التالية: – حملة دهم واعتقال في صفوف تيار أقصى اليمين في ألمانيا. – وفد روسي في أنقرة لبحث الخيارات شمالي سوريا.