مدة الفيديو 02 minutes 50 seconds

حملة لمواجهة انتشار حمى الوادي المتصدع بموريتانيا

تواصل السلطات الموريتانية حملاتها لمراقبة تطور انتشار حمى الوادي المتصدع، التي تكمن خطورتها في انتقالها للإنسان عن طريق لمس الدواب المصابة أو لسعات البعوض.
6/12/2022