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حملة لمواجهة انتشار حمى الوادي المتصدع بموريتانيا

تواصل السلطات الموريتانية حملاتها لمراقبة تطور انتشار حمى الوادي المتصدع، التي تكمن خطورتها في انتقالها للإنسان عن طريق لمس الدواب المصابة أو لسعات البعوض.