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الحصاد (2022/12/3)

تابعت فدى باسيل في الحصاد (2022/12/3) المواضيع التالية: – الاتحاد التونسي للشغل يهاجم الانتخابات. – اتصالات بين بوتين والمستشار الألماني.. وماكرون يدعو لمنح روسيا ضمانات أمنية.