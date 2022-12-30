مدة الفيديو 02 minutes 37 seconds 02:37

تونس تغرق في أزمة متعددة الأوجه والأبعاد.. ما سبيل الخروج منها؟

رفض الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ما وصفها بسياسة المراوغة التي يعتمدها رئيس الجمهورية، وقال إن عليه تحمل مسؤولياته.