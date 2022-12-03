مدة الفيديو 01 minutes 14 seconds

تعرف على مناطق الوجود العسكري التركي في سوريا

يتوزع الوجود العسكري التركي شمال سوريا على نحو 129 نقطة عسكرية وأمنية، تتركز في محافظات إدلب وحماة والحسكة والرقة واللاذقية، وتضطلع القوات التركية بعدة مهام،
3/12/2022