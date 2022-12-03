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مدة الفيديو 01 minutes 14 seconds
01:14
تعرف على مناطق الوجود العسكري التركي في سوريا
يتوزع الوجود العسكري التركي شمال سوريا على نحو 129 نقطة عسكرية وأمنية، تتركز في محافظات إدلب وحماة والحسكة والرقة واللاذقية، وتضطلع القوات التركية بعدة مهام،
3/12/2022
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