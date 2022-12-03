مدة الفيديو 59 minutes 07 seconds 59:07

الحصاد (2022/12/2)

تناول محمد كريشان في نشرة الحصاد المواضيع التالية: في مشهد قتل وثقته الكاميرات.. مقاطع تظهر ما بدا إعداما ميدانيّا لشاب فلسطيني جنوبي نابلس برصاص ضابط إسرائيلي من المسافة صفر.