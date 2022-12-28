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مدة الفيديو 04 minutes 02 seconds
04:02
الجزيرة ترصد المشهد التونسي خلال عام 2022
اختلفت سنة 2022 عن سابقاتها بسرعة الأحداث وتعدد القرارات الرئاسية لاستكمال خريطة الطريق التي وعد بها الرئيس التونسي قيس سعيّد إثر إجراءات استثنائية السنة الماضية.
28/12/2022
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