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أحداث وأوضاع تونس سياسية واجتماعيا عام 2022

نتعرف في هذا التقرير على أهم الأحداث التي شهدها عام 2022 في تونس، وأبرزها إقالة الحكومة وتعليق عمل البرلمان، مرورا بظروف اجتماعية واقتصادية صعبة للتونسيين.