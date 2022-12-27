مدة الفيديو 02 minutes 42 seconds

منعطف في حرب روسيا على أوكرانيا.. كيف أصبح شكل القتال؟

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمتها للدفاع الجوي أحبطت هجوما بطائرة مسيرة أوكرانية على قاعدة إنغلز العسكرية جنوب شرقي العاصمة موسكو.
27/12/2022