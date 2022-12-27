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لعله الأخطر منذ 5 أعوام.. تصعيد جديد في شبه الجزيرة الكورية

قالت وكالة يونهاب في سول إن جيش كوريا الجنوبية أخفق في إسقاط طائرات مُسيّرة كورية شمالية، اخترقت أجواء البلاد ووصلت حتى العاصمة.
27/12/2022