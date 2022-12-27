مدة الفيديو 02 minutes 24 seconds 02:24

لعله الأخطر منذ 5 أعوام.. تصعيد جديد في شبه الجزيرة الكورية

قالت وكالة يونهاب في سول إن جيش كوريا الجنوبية أخفق في إسقاط طائرات مُسيّرة كورية شمالية، اخترقت أجواء البلاد ووصلت حتى العاصمة.