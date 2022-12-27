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الاقتصاد العالمي عام 2022 شهد أسوأ معدل نمو.. ما الأسباب؟

شهد الاقتصاد العالمي عام 2022 أسوأ معدل نمو اقتصادي منذ أكثر من عقدين. كما تصاعدت معدلات التضخم هذا العام، مسجلة أعلى مستوياتها في 40 عاما.