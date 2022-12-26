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حكاية موكب سيوف الساموراي في اليابان

لا تمثل سيوف الساموراي اليابانية سلاحا للقتال فقط، بل تعدّ تقليدا في ذاكرة الشعب الياباني بأكمله. نتعرف على حكاية جذور موكب حاملي سيوف الساموراي في هذا التقرير.
26/12/2022