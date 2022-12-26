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حصاد 2022.. أسعار الغذاء تسجل أعلى مستوياتها

شهد هذا العام قفزة كبرى في أسعار السلع والمواد الغذائية العالمية مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق. ويأتي ذلك جراء التداعيات الاقتصادية لحرب روسيا على أوكرانيا.
26/12/2022